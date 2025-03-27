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Путін скоро помре, тоді все закінчиться – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін скоро помре, тоді все закінчиться – Зеленський
Зеленський: Він помре скоро – це факт, і все закінчиться
фото: Офіс Президента

Український президент назвав головні страхи Путіна

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю Eurovision News заявив, що зі смертю російського диктатора Володимира Путіна все закінчиться. Про це повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, одним із головних страхів Путіна є дестабілізація російського суспільства. Однак, як зазначив президент України, це неминучий процес, на який вплинуть економічні проблеми, санкційна політика та нездатність контролювати всі території.

«Якщо наші партнери будуть достатньо сильними і чинитимуть тиск на Путіна, у нього почнеться дестабілізація суспільства, і саме цього він боїться», – наголосив Зеленський.

Крім того, він вказав, що російський правитель також боїться втрати своєї сили, що залежить не лише від суспільної стабільності, а й від його віку.

«Він помре скоро – це факт, і все закінчиться. Його питання може вирішитися ще до того, як він завершить своє невдале історичне життя. Ось чого він боїться», – підкреслив Зеленський.

Він також додав, що ще одним страхом Путіна є залишитися в ізоляції.

Нагадаємо, 26 березня Росія масовано атакували міста України. Володимир Зеленьский прокоментував удари та заявив, що потрібен тиск на РФ, щоб уберегти життя людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

«Звичайні українські міста: Харків, Суми, Дніпро. Звичайне життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні – це масштабні атаки ударними дронами, більшість з яких «шахеди». Це Іран навчив Росію виробництва таких ударних дронів. Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити», – написав Зеленьский.

Президент зазначає, що на фоні масованих атак недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо, оскільки РФ щодня затягує війну.

Теги: путін Володимир Зеленський

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