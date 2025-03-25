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В Одеській області хочуть відновити яхтинг: питання розгляне РНБО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Одеській області хочуть відновити яхтинг: питання розгляне РНБО
Заступник голови Одеської ОВА Сергій Кропива: Мені як людині хотілося б, щоб цей момент настав якомога швидше
фото з відкритих джерел

Наразі складно прогнозувати конкретні терміни відновлення яхтингової діяльності

Одеська обласна військова адміністрація передала документи до Офісу президента та Ради національної безпеки і оборони України, щоб розробити дорожню карту поступового відновлення яхтингової діяльності в регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Питання поновлення яхтингу в Одеській області винесено на розгляд РНБО.

«Мені як людині хотілося б, щоб цей момент настав якомога швидше… Ми активно обговорювали це питання з ВМС та іншими військовими структурами. Однак було прийнято рішення, що воно має розглядатися на рівні РНБО, і наразі триває процес узгодження», – заявив заступник голови Одеської ОВА Сергій Кропива.

Він зазначив, що наразі складно прогнозувати конкретні терміни відновлення яхтингової діяльності, але передача пакета документів до Офісу президента та РНБО допоможе сформувати чіткий план подальших дій.

Кропива також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення представники бізнесу, навпаки, зверталися з проханням про евакуацію яхт за межі України. Тепер же, за його словами, важливо мати чіткий алгоритм дій для повернення цієї галузі до роботи з урахуванням безпекових ризиків.

Раніше ми писали, що львівський міжнародний аеропорт імені Данила Галицького можуть відкрити для авіаційних польотів уже в квітні-травні цього року. Такий оптимістичний сценарій озвучила генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська. Водночас серед можливих дат відкриття розглядають і літній період. Про це повідомляє «Главком».

За її словами, після відновлення роботи терміналу п’ять-сім авіакомпаній готові повернутися до Львова як символ підтримки України. Серед них Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa та LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів, а чартерні, ймовірно, спробує запускати SkyUp, яка вже має розгалужену мережу маршрутів у Європі.

«Представники авіакомпаній проводять аудити та попередній аналіз ситуації. Як тільки буде ухвалене рішення про відкриття неба, вони зможуть повернутися до роботи упродовж кількох днів», – зазначає Романовська.

Теги: РНБО Одещина Україна документи

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