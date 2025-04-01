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Кремль сформував три сценарії щодо України: від капітуляції до дискредитації Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль сформував три сценарії щодо України: від капітуляції до дискредитації Зеленського
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
фото з відкритих джерел

Попри початок переговорів із США, Кремль продовжує наполягати на максималістських цілях у війні

Росія зосереджує зусилля на зміні влади в Україні, розраховуючи, що зможе поставити новий уряд, який буде готовий до територіальних поступок. The Moscow Times виділяє три головні сценарії розвитку подій за версією Кремля, передає «Главком».

The Moscow Times це пише з посиланням на джерела серед російських дипломатів та посадовців. Зазначається, що попри початок переговорів із США, Кремль продовжує наполягати на максималістських цілях у війні. Кремль розглядає три сценарії:

  • капітуляція України з формуванням проросійського уряду;
  • закріплення контролю над окупованими регіонами та обмеження військової незалежності Києва;
  • дискредитація Зеленського на міжнародній арені, щоб змусити Вашингтон натиснути на Київ щодо виборів.

Зазначається, що перший сценарій це «програма максимум». Йдеться про капітуляцію Києва, перезапуск українського уряду на російських умовах та перетворення України в аналог сучасної Білосі, тобто повністю залежної від Росії.

Як мінімум, пише видання, контроль над чотирма окупованими регіонами країни. Ймовірно, йдеться про Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області.

Але цей сценарій неможливий, оскільки Росія не контролює повністю регіони. The Moscow Times зазначило, що Зеленського «не вдасться змусити добровільно їх вступити Росії».

Велику ставку роблять на третьому варіанту, а саме на дискредитації Зеленського на міжнародній арені. Зараз, як зазначило видання, слід змусити Київ провести президентські вибори шляхом тиску з боку США.

Вибори треба, оскільки «Зеленський не піде на територіальні поступки, тому треба, що він пішов». Інший чиновник зазначив, що Путін має особисту неприязнь до Зеленського, бо«він кинув виклик» російському диктатору.

Саме тому російські посадовці просувають наративи щодо нелегітимності українського президента та наполягають на виборах, а поки Зеленський буде на посту президента, то Путін не вестиме переговори.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті наголосив, що США хотіли б, щоб Росія пішла на угоду щодо мирного врегулювання. 

За його словами, США не хочуть запроваджувати вторинні мита проти Росії, але підуть на це, якщо не буде прогресу щодо України.

«Я хочу, щоб він (Путін – «Главком») уклав угоду, щоб припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту», – сказав Трамп.

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори вибори росія

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