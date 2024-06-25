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Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
РНБО додала 15 санкцію проти олігарха, екснардепа та диякона Московської церкви Вадима Новинського
фото з відкритих джерел

До Новинського застосовано 15 видів санкцій

24 червня президент України Володимир Зеленський указом №376/2024 ввів у дію рішення РНБО «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти олігарха, екснардепа та диякона Московської церкви Вадима Новинського. Санкції до олігарха вводяться у дію на 5 років.

З 24 січня 2023 року екснардеп перебуває під санкціями на 5 років, де до нього було застосовано 14 їх видів. Новим указом РНБО додала 15 санкцію:

15) Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені).

Також що 24 червня президент України Володимир Зеленський указом №376/2024 ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа й Павла Фукса та низки російських олігархів, бізнесменів. Санкції було продовжено ще на 10 років.

Нагадаємо, що 13 квітня 2023 року за матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Згодом 20 квітня 2023 року було накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Опісля 5 травня 2023 Вадим Новинський звинуватив СБУ в рейдерстві та перерозподілу бізнесів в Україні. Про це він заявив на свої офіційній сторінці у відповідь на арешт 230 об’єктів нерухомого майна, що на праві приватної власності належать 23 юридичним особам, підконтрольних олігарху.

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Теги: Вадим Новинський олігархи санкції Володимир Зеленський РНБО

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