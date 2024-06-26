Зеленський підпише безпекову угоду з ЄС під час саміту лідерів – ЗМІ

За словами неназваного посадовця, Зеленський прибуде на саміт у Брюсселі, аби укласти угоду про гарантії безпеки з ЄС

Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки 27 червня

Україна та Європейський Союз підпишуть безпекову угоду в четвер, 27 червня, під час саміту лідерів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на європейського дипломата у Брюсселі, що обіймає високу посаду.

У своєму анонімному коментарі посадовець зазначив, що у Брюсселі буде «спеціальний гість, ім'я якого нам не дозволено називати, але ви всі написали про це», вочевидь натякаючи на президента України.

«І ви також знаєте, що завтра після сімейної фотографії (лідерів ЄС) буде підписано зобов'язання щодо гарантування безпеки», – сказав посадовець.

Зазначимо, саміт ЄС відбудеться у Брюсселі в четвер і п’ятницю, 27-28 червня.

Нагадаємо, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі європейські міністри мають затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС на засіданні Ради Євросоюзу із загальних питань.

Як повідомлялося, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.

Також президент Володимир Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею.

Раніше президент України та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.