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Стратегія морської безпеки України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Стратегія морської безпеки України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Найближчим часом президент обговорить з партнерами деталі нової стратегії
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«І сьогодні ж я підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил», – розповів президент.

За його словами, Стратегію Україна хоче реалізувати спільно з партнерами. Найближчим часом президент обговорить з ними її деталі.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України.

Морська безпека посідає важливе місце у системі національної безпеки держави, і розробка відповідної стратегії є одним з ключових завдань, які поставив президент.

Військовій складовій має приділятися особлива увага під час розробки Стратегії морської безпеки України.

Теги: РНБО Володимир Зеленський безпека

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