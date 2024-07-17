Стратегія морської безпеки України: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Володимир Зеленський: «Документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«І сьогодні ж я підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил», – розповів президент.

За його словами, Стратегію Україна хоче реалізувати спільно з партнерами. Найближчим часом президент обговорить з ними її деталі.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України.

Морська безпека посідає важливе місце у системі національної безпеки держави, і розробка відповідної стратегії є одним з ключових завдань, які поставив президент.

Військовій складовій має приділятися особлива увага під час розробки Стратегії морської безпеки України.