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Угода про гарантії безпеки з Україною. Польща зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Угода про гарантії безпеки з Україною. Польща зробила заяву
Польський депутат заявив, що роботу над безпековою угодою між Україною та Польщею прискорено
фото: Reuters

Голова ради з питань співпраці з Україною вважає, що Польща може відіграти ключову роль у відновленні України

Безпекова угода між Україною та Польщею незабаром буде готова. Про це повідомив польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль в інтерв'ю PAP.

«Зараз прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода з нашого погляду буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки, і, без сумніву, Польща була першою у цьому процесі», – зазначив він.

Польський депутат додав, що зараз найбільший виклик – це захист українських міст, а також «дати надію солдатам на передовій, що вони отримають підтримку, і дати Україні можливість реальної оборони».

«Реальна оборона – це також (можливість) завдання ударів по стратегічних військових об'єктах на території Росії», – сказав Коваль.

На думку політика, Польща може відіграти ключову роль у відновленні України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею.

Раніше президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

Крім того, на саміті G7 Зеленський разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами.

Як повідомлялося, Польща приєдналася до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України.

До слова, Києві відбулися переговори між представниками Міністерства оборони України та урядовим уповноваженим Польщі з питань відбудови України.

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Теги: Польща безпека депутат

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