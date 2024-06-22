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Ще дві країни приєдналися до комюніке Саміту миру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ще дві країни приєдналися до комюніке Саміту миру
Барбадос і Маршаллові Острови підтримали рішення Саміту миру
фото: Офіс президента України

Україна продовжує працювати над тим, щоб кількість підписів під комюніке Саміту миру зростала

Барбадос і Республіка Маршаллові Острови приєдналися до підсумкового комюніке Глобального саміту миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X.

«Я вдячний Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за те, що приєдналися до підсумкового комюніке інавгураційного Саміту миру. 

Глобальна підтримка Формули миру, а отже Статуту ООН, який ми хочемо відновити на повну силу, продовжує зростати. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значущий», – наголосив український лідер.

Зеленський зазначив, що Київ цінує своїх партнерів із острівних держав і закликає всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх країн світу.

«Я розраховую на спільну роботу з острівними державами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас, як-от екологічна та продовольча безпека», – сказав глава держави.

За його словами, це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру. І Україна продовжує працювати над тим, щоб їх кількість зростала.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України.

Раніше Зеленський подякував Замбії, Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру.

До слова, у Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.

Читайте також: Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Теги: саміт Володимир Зеленський

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