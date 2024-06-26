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Тонга приєдналась до комюніке Саміту миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тонга приєдналась до комюніке Саміту миру
Зеленський наголосив, що голос кожної миролюбної нації має бути почутий
фото з відкритих джерел

Після завершення Саміту миру дев'ять країн долучилися до підписання спільного комюніке

Королівство Тонга стало дев'ятим підписантом спільного комюніке після завершення першого Саміту миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам. Докладаємо всіх зусиль, щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН», – написав президент.

За словами Зеленського, голос кожної миролюбної нації має бути почутий.

«Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії», – додав очільник України.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Також східноафриканська країна Малаві приєдналася до комюніке Глобального саміту миру.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України.

Раніше Барбадос і Республіка Маршаллові Острови приєдналися до підсумкового комюніке Глобального саміту миру. Крім того, Зеленський подякував Замбії, Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру.

До слова, ще одна країна стала підписанткою комюніке за підсумками Глобального саміту миру. Нею стала південноафриканська Гаяна.

Читайте також: Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Теги: саміт Володимир Зеленський президент

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