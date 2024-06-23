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Наслідки удару по Харкову (фото, відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Наслідки удару по Харкову (фото, відео)
Окупанти поцілили у школу
фото: Суспільне

Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років

Харків знову під ворожими ударами. Загалом було більше трьох влучань керованими авіабомбами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У ньому перебувала жінка – вона дістала травми легкого ступеня. Їй надали меддопомогу. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Триває побудинковий обхід.

У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор — 2 будинки зруйновано. Також «прильот» був і в Київському районі, у промислову зону.

Станом на зараз загалом постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші – в середньому. Загинув 73-річний чоловік.

Фахівці продовжують усувати наслідки влучань та повертати електроенергію споживачам.

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На удар по Харкову відреагував і президент Володимир Зеленський.

«Частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро. Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів», – написав президент.

Нагадаємо, Російська Федерація в неділю, 23 червня, завдала чергового удару по місту Харків. Росіяни використали керовані авіабомби. 

Також неділю вранці харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій п’ятиповерхівці. Унаслідок цієї ворожої атаки загинули дві особи. Ще 53 – постраждали, серед них є три дитини.

Крім того, сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Теги: зброя метро авіація Володимир Зеленський президент жінка чоловік Олег Синєгубов відео

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