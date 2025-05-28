Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром

За словами президента Німеччини, країна продовжуватиме підтримувати Україну в боротьбі проти РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський подякував за надання військової допомоги. Своєю чергою Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина продовжить підтримку України та українського народу.

Під час розмови йшлося також про розширення мереж українсько-німецьких муніципальних партнерств, завдяки яким реалізуються проєкти з відновлення, а українські громади отримують безпосередню підтримку там, де вона найбільше потрібна.

«Обговорили нашу співпрацю на державному та регіональному рівнях, подальшу підтримку для наших людей. Важливим є патронат Президента Німеччини над Чернігівщиною. Завдяки цій підтримці в громадах регіону вже облаштовують чотири укриття», – каже Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там відбулася офіційна церемонія зустрічі глави України з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як повідомлялося, німецький канцлер заявив, що Україна й Німеччина підпишуть угоду про спільне виробництво зброї. Україна зможе бити по військових цілях поза своєю територією.

До слова, Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання. Рішення про нову допомогу Україні було ухвалено через нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі, а також було сильно зруйновано цивільну інфраструктуру. Кошти на новий пакет допомоги вже схвалені Бундестагом.