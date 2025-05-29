На пресконференції Зеленського та Мерца стався курйоз

Під час пресконференції виникли проблеми з перекладачем, що призвело до кумедної паузи

Спільна пресконференція Зеленського та Мерца стартувала з жартів через відсутність перекладу

На спільній пресконференції президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца трапився невеликий конфуз, викликаний відсутністю перекладу. Це призвело до обміну жартами між лідерами, розрядивши атмосферу на початку офіційного заходу. Про це повідомляє «Главком».

Перед початком виступу Володимира Зеленського, коли мав прозвучати синхронний переклад, виникла незручна пауза. Канцлер Мерц звернувся до президента України зі словами: «Ви можете дати нам секунду. Я думаю, наш перекладач не працює». У відповідь Зеленський запитав: «Ви не маєте перекладача?».

На це Мерц, усміхаючись, відповів: «Німецькі технології», чим викликав сміх у залі. Зеленський, своєю чергою, запевнив: «Все в порядку».

Після невеликої паузи, яка викликала усмішки у всіх присутніх, технічні проблеми були швидко вирішені, і пресконференція продовжилася у звичайному режимі. Лідери перейшли до обговорення важливих питань співпраці між Україною та Німеччиною.

Зокрема, Україна й Німеччина підпишуть угоду про спільне виробництво зброї. Про це повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Як зазначив канцлер, Україна зможе бити по військових цілях поза своєю територією. «Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі за територією України», – каже він.

Канцлер Німеччини не відповів прямо на запитання, коли вони нададуть Україні ракети Taurus. Відповідаючи на це запитання, він сказав, що сьогодні буде підписана заява про наміри між міністрами оборони у сфері виробництва далекобійної зброї.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у вітчизняне виробництво зброї. «Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань», – казав він.

За словами президента, сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України. Влада продовжує залучати підприємства до виробництва зброї.