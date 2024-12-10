Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Як НАТО готується до суворої зими в Україні

Радіо Свобода
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як НАТО готується до суворої зими в Україні
Як НАТО готується до суворої зими в Україні
фото з відкритих джерел

Настрої щодо України на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3-4 грудня можна описати одним словом: похмурі

Просто послухайте зазвичай веселого генерального секретаря НАТО Марка Рютте: «Це може бути найважча зима для України з 2022 року».

Або міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який сказав пресі, що ситуація «справді дуже складна. І я зараз дуже дипломатичний».

Це може бути найважча зима для України з 2022 року

Високопоставлений чиновник НАТО, який говорив анонімно, оскільки не був уповноважені говорити офіційно, прояснив мені те, що стало очевидним уже деякий час: Росія збільшує темп своїх наступальних операцій на полі бою, відтісняючи Україну на кількох фронтах.

І швидкі успіхи зараз досить значні, за оцінками НАТО, Росія може просуватися до 10 кілометрів на день. (На початку цього року це було б приблизно 10 метрів на день).

Під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4 грудня 2024 року в Брюсселі
Під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4 грудня 2024 року в Брюсселі

Швидке просування Росії стало можливим завдяки використанню рівнинної відкритої місцевості, наприклад, навколо Покровська в Донецькій області, до настання найгіршої зимової сльоти.

Офіційний представник НАТО зазначив, що Росія має «значну перевагу, коли йдеться про обладнання, боєприпаси та живу силу» – у останньому, маючи можливість призивати 30 000 нових вояків щомісяця.

Додайте до цього посилення авіаударів по критично важливій інфраструктурі України, що тримає протиповітряну оборону країни зайнятою та посилює психологічний тиск на цивільне населення.

Не все гладко і для Росії

Слід, однак, зазначити, що для Москви не все йде гладко.

Російські війська незабаром зіткнуться з більш укріпленими українськими позиціями.

І з вересня по листопад втрати росіян становили приблизно 1500 осіб на день, тоді як рівень втрат України, як вважають, приблизно вдвічі менший.

З одного боку, зрозуміло, що потрібно Україні: більше людей і додаткова ППО.

Система ППО Patriot на чергуванні в Україні (ілюстративне фото)
Система ППО Patriot на чергуванні в Україні (ілюстративне фото)

Щодо першого питання, то більшість людей, з якими я спілкувався в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, погодилися з нещодавньою оцінкою Вашингтона про те, що Київ повинен знизити призовний вік до 18 років із нинішніх 25, але також визнали, що це було б жорстким політичним рішенням.

Системи ППО

Щодо систем ППО, то Україна була стороною, що просила, а міністр закордонних справ Сибіга запросив 19 нових систем для прикриття критичної інфраструктури.

Хоча вони нічого не обіцяли, дипломати на зустрічі міністрів сказали мені, що очікують, що принаймні деякі системи будуть доставлені незабаром.

(Не) Запрошення до НАТО

Ще одним прогнозованим розчаруванням для України на міністерській зустрічі стало те невловиме запрошення до НАТО. Насправді військовий альянс не рухався з цього питання після Вільнюського саміту НАТО в 2023 році.

Просто немає одностайності в цьому питанні, тому наразі найкраще, що може отримати Україна, – це ті самі добре відточені фрази про «незворотність» шляху України до НАТО та «міст до членства», посилання на угоди безпеки окремих членів із Києвом та місію Альянсу щодо підготовки українських солдатів.

Але цієї осені відновився наступ української дипломатії, дехто в Києві сподівається, що на зустрічі міністрів їх навіть запросять до альянсу.

Очевидно, сподівалися, що два ключових скептика – США та Німеччина – будуть більш поступливими, оскільки у перших буде нова адміністрація в січні, а Німеччина проведе федеральні вибори в лютому.

Глава МЗС України навіть привіз копію Будапештського меморандуму, узгодженого 30 років тому в 1994 році і підписаного США, Британією та Росією, який мав гарантувати територіальну цілісність України в обмін на відмову колишньої радянської республіки від ядерної зброї.

Однак оптимізм виявився марним. Вже напередодні зустрічі міністрів високопоставлені дипломати НАТО повідомили ЗМІ, що в альянсі все ще залишаються розбіжності щодо вступу України в альянс і що таке «монументальне» рішення не розглядається.

Міністрів не зворушили вмовляння України. Анонімно, оскільки вони не були уповноважені говорити публічно, кілька офіційних осіб НАТО сказали мені, що ідея членства України була придушена в зародку під час обіду, присвяченого війні. Це питання, безумовно, постане знову, швидше за все, напередодні наступного саміту НАТО в Гаазі в червні 2025 року.

Більшість дипломатів і міністрів думали про можливість проведення певних переговорів з Росією у 2025 році. Президент України Володимир Зеленський натякнув в нещодавньому інтерв’ю британському телеканалу Sky, що він віддасть частину окупованих територій для членства в НАТО.

Рютте не став міркувати про це, а просто зазначив, що НАТО має «переконатись, що Україна, коли б вона не вирішила розпочати мирні переговори, зробила це з позиції сили». Мало хто сперечатиметься, що Україна зараз не перебуває в такому становищі.

Миротворці

Тим часом з’являються різні ідеї. Декілька дипломатів НАТО, з якими я спілкувався, підтвердили повідомлення ЗМІ з Лондона та Парижа про те, що ці дві країни будуть готові зробити свій внесок у післявоєнну Україну – по суті, як миротворці, які стежать за якимось припиненням вогню.

Також висловлювалися припущення, що до такої миротворчої місії могли б приєднатися Польща та країни Балтії. Дипломати сказали мені, що це координуватиметься не НАТО, а скоріше між різними столицями НАТО, і це покаже Сполученим Штатам, що європейські союзники можуть відігравати активну та корисну роль.

Питання на мільйон доларів полягає в тому, наскільки Росія хоче укласти мирну угоду. І багато хто в штаб-квартирі НАТО вважає: не дуже.

Або, як сказав мені один високопоставлений чиновник НАТО: «Ми не думаємо, що [російський президент Володимир Путін] серйозно налаштований на переговори. Він може бути готовий говорити, але доки він вірить, що перемагає, немає стимулу для переговорів... І він продовжує вірити, що час грає йому на руку».

Джерело

Читайте також:

Теги: росія путін Володимир Зеленський Україна переговори наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новообраний президент США Дональд Трамп
Трамп президент. Сценарії для України
29 листопада, 08:19
За словами Путіна, кілька систем, подібних до «Орєшніка», зараз проходять випробування
Путін розповів нові деталі про «Орєшнік»
22 листопада, 19:43
Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають, заявив Зеленський
Зеленський: Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними
10 листопада, 20:57
Ворог атакував Україну 83-ма ударними БпЛА
Нічна атака на Україну: скільки безпілотників збили системи ППО
16 листопада, 09:20
Збірна України
Україна дізналася суперника у стикових матчах за вихід в елітний дивізіон Ліги націй
22 листопада, 13:56
За словами Литвина, партнери України мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками
Офіс президента України відреагував на заклик США знизити мобілізаційний вік
28 листопада, 01:49
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 28 листопада
27 листопада, 18:57
НАТО веде розмови щодо подальшої долі України
«Не провокувати Росію»: Bloomberg розкрило плани НАТО щодо України
5 грудня, 11:52
РДК має на меті повалити рнжим Путіна
Колишній офіцер ФСБ, який воює за Україну, описав майбутнє Росії
8 грудня, 18:35

Дайджест ЗМІ

Як НАТО готується до суворої зими в Україні
Як НАТО готується до суворої зими в Україні
«Біженці будуть тут в заручниках». Протести в Грузії очима українців і їхні страхи щодо майбутнього країни
«Біженці будуть тут в заручниках». Протести в Грузії очима українців і їхні страхи щодо майбутнього країни
«Це повстання цілої країни». В Україні бачать паралелі Майданів із Грузією
«Це повстання цілої країни». В Україні бачать паралелі Майданів із Грузією
Хто такий Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії
Хто такий Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії
Як бачить світ Марко Рубіо, кандидат Трампа на посаду держсекретаря?
Як бачить світ Марко Рубіо, кандидат Трампа на посаду держсекретаря?
Війна та серце. Як тривалі бойові дії вплинули на здоров’я нації і що з цим робити
Війна та серце. Як тривалі бойові дії вплинули на здоров’я нації і що з цим робити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
68K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
9330
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
9297
«Грузинська мрія» планує позбавити Саломе Зурабішвілі держохорони

Новини

«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Сьогодні, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua