Відплив українських дітей за кордон. Ексміністр освіти розказав, яка задача тепер стоїть перед урядом

Сергій Квіт: Наша мета – протистояти асиміляції

Наразі громадські організації, батьки та представники діаспори мають допомагати тримати зв'язок з українськими школярами, які навчаються за кордоном. Також працювати з нашими дітьми має новостворене Міністерство об’єднання. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповів президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт.

«І громадські організації старої діаспори, і тепер нова міграція створює нові організації. Багато залежить від батьків. Наша мета – протистояти асиміляції. Є й позитивні речі для нас. Ці люди можуть порівняти, де що як працює за кордоном і у нас, а потім сприяти змінам і реформам. Вони приїдуть і скажуть, «ви знаєте, це зовсім не так повинно працювати». Тому я би не фарбував все в чорні тони. Головне – це перемога війні», – сказав Квіт.

Сергій Квіт прокоментував створення Міністерства об’єднання: «Можу сказати, що у нас завжди Україна дивилася на діаспору так, що це вона щось має зробити для України. Ніколи наша держава нічого не робила для діаспори. Це треба змінити. У тому числі, навіть, якщо політики мають меркантильні міркування, щоб діаспора більше робила, то треба і їм щось дати. У тому числі, це освітні питання передусім, це контакти з Україною».

«Україна нарешті повинна дбати про українців за кордоном і про свою діаспору. В усьому світі сама країна дбає про свою діаспору. Україна ніколи не дбала. В якій формі це буде? Можливо, передусім, це культурна дипломатія. Це допомога нашій діаспорі в тому, щоб не було асиміляції», – додав він.

Нагадаємо, для посилення політики щодо українців за кордоном в країні буде створено Міністерство об'єднання українців. До кінця року влада представить кандидатуру, яка очолить відомство. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Близько 300 тис. дітей виїхали з України перед початком навчального року. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна. За словами нардепки, така велика кількість дітей, які залишили Україну, викликає занепокоєння.

Нагадаємо: аби розвантажити українських учнів, які перебувають за кордоном та поєднують навчання у двох школах, у серпні 2023 року в Україні затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента – українську мову та літературу, історію, основи правознавства, географію тощо. Ці предмети учні можуть вивчати в українських закладах освіти онлайн, а оцінки з решти дисциплін в Україні можна перезарахувати із закордонних закладів освіти.