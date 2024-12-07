Зеленський зробив канцлеру Австрії пропозицію щодо підтримки України

Президент: Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру

Під час перебування у Парижі президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Про це повідомляє пресслужба очільника держави.

«Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

Гарант додав, що країни мають разом «примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру».

Раніше Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував власну країну в якості майданчика для перемовин між Україною та РФ. Таку пропозицію він озвучив обраному президенту США Дональду Трампу. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу PULS 24.

«Я запропонував Австрію як хороше місце для переговорів, як нейтральну країну», - сказав Негаммер. За його словами, під час телефонної розмови з Трампом у понеділок вони швидко перейшли до теми війни між Росією та Україною.

Негаммер переконаний, що нейтралітет Австрії можна використати для досягнення позитивних результатів.

Варто зазначити, канцлер Австрії Карл Нехаммер не вперше заявляє про готовність країни стати місцем для мирних переговорів між Україною та Росією. Так, у вересні він пропонував провести діалог у столиці Австрії – Відні. Канцлер підкреслив, що переговори між Україною та РФ повинні проходити без попередніх умов, а формат зустрічей має бути особистим. Він також додав, що Австрія, як країна, де розташована штаб-квартира ОБСЄ, готова підтримати справедливий і міцний мир, базований на міжнародному праві, та надати майданчик для переговорів.