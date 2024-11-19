Країни G20 не згадували одного політика на саміті у Бразилії – Politico

Politico: лідери країн G20 не стали згадувати та обговорювати Трампа на саміті

Лідери країн «Великої двадцятки» (G20) на саміті в Ріо-де-Жанейро не обговорювали і не згадували обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише Politico.

«Дональд Трамп, можливо, у всіх на думці на G20, але ні в кого на вустах», – зазначили автори статті.

Аналітики вирішили, що ніхто на саміті «не горить бажанням» обговорювати Трампа, незважаючи на його перемогу. Також республіканця не згадали бразильські міністри і чиновники, які виступали на пресконференціях для представників ЗМІ, що зібралися в понеділок, 18 листопада. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва теж не згадав про Трампа у своїх публічних виступах.

До слова, один із учасників саміту G20 залишив захід на швидкій. Президента Парагваю Сантьяго Пенью, який брав участь у саміті G20, відвезли до лікарні машиною швидкої допомоги із підозрою на серцевий напад.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір представити свій план зупинення війни в Україні на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро. За даними видання, Ердоган запропонує Зеленському заморозити війну по лінії фронту. Також очікується, що в рамках ініціативи Туреччина запропонує Києву відкласти свою заявку на вступ до НАТО принаймні на 10 років, що розглядається як поступка Росії.