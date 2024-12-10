Туск спрогнозував, коли розпочнуться переговори між Україною та Росією

Прем’єр-міністр Польщі зробив заяву про переговори між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли почне головувати в ЄС

Мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими. Таку думку висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters.

Прем'єр-міністр заявив, що Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі. Також він анонсував низку розмов, які стосуватимуться «насамперед ситуації за східним кордоном» Польщі.

«Наша делегація відповідатиме, серед іншого, за те, як буде виглядати політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоч тут ще є й знак питання, початися взимку», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.