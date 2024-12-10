Макрон призначить нового прем'єра Франції упродовж наступних 48 годин

Голова соціалістичної партії Олів’є Фор зауважив, що вимагатиме прем’єр-міністра, який буде «відкритим до компромісів»

Сьогодні, 10 грудня, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв призначити нового прем’єр-міністра упродовж наступних 48 годин. Про це повідомляє Le Monde.

«Еммануель Макрон заявив лідерам партій, які зібралися сьогодні, про своє бажання не розпускати парламент до кінця свого терміну у 2027 році», – йдеться у матеріалі.

Макрон провів зустріч із представниками усіх партій та парламентських груп, окрім ультралівої партії «Нескорена Франція» та ультраправого «Національного об'єднання».

«Президент республіки кілька разів наполягав на тому, щоб всі вони зобов'язалися більше не покладатися на «Національне об'єднання» в управлінні. Мудре рішення. Вони знають, до чого це призвело», – прокоментувала переговори лідер екологів Марін Тондельє.

Голова соціалістичної партії Олів’є Фор зауважив, що вони, як представники лівого фронту, що переміг на виборах, логічно вимагатимуть лівого прем’єр-міністра, який буде «відкритим до компромісів».

Нагадаємо, що 5 грудня, президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє після того, як учора ввечері французький парламент виніс уряду вотум недовіри.

Як повідомлялося, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, мер Франсуа Байру і мер Труа Франсуа Баруєн є головними кандидатами на пост прем'єр-міністра Франції на тлі політичної кризи в країні. Про це пише газета Le Parisien.