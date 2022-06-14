Президент обговорив з Трюдо посилення військової співпраці

Зеленський подякував Трюдо за лідерство Канади у наданні допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, темою номер один була оборонна підтримка. Канада у ній – серед лідерів. Подякував за те, що Канада стала й першою державою, яка переказала на український рахунок у МВФ спеціальну допомогу – близько $800 млн», – заявив президент.

На своїй сторінці у Twitter глава держави повідомив, що подякував Трюдо за лідерство Канади у наданні допомоги Україні та обговорив подальшу взаємодію в оборонній сфері.

Окрім того сторони порушили тему посилення тиску на Росію через її вторгнення на територію України.

Провів розмову з Прем'єр-міністром @JustinTrudeau. Напередодні важливих міжнародних заходів скоординували чергові кроки з протидії агресії РФ проти . Подякував за лідерство Канади в підтримці нашої держави. Окремо обговорили подальшу оборонну взаємодію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2022

Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

Також президент анонсував перевірки логістики в армії.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.