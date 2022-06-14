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    Політика

    Доповіді відрізняються: Зеленський анонсував перевірки в армії

    Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ провести перевірку логістики в армії - Доповіді відрізняються: Зеленський анонсував перевірки в армії
    Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ провести перевірку логістики в армії
    фото: Офіс президента

    Президент попросив Залужного провести перевірки через проблеми з забезпеченням військових

    Президент Володимир Зеленський анонсував перевірки логістики в армії. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

    «Попросив сьогодні Головнокомандувача Збройних Сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у засобах масової інформації, у соцмережах про те, що у частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством», – сказав Зеленський.

    Він додав, що очікує перевірки логістики в армії, того, що постачається, і того, як розподіляють засоби індивідуального захисту серед українських бійців.

    «На сьогодні усім, хто перебуває у зоні бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання», – зазначив президент.

    Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна держава Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Доповіді відрізняються: Зеленський анонсував перевірки в армії