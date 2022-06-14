Доповіді відрізняються: Зеленський анонсував перевірки в армії

Президент попросив Залужного провести перевірки через проблеми з забезпеченням військових

Президент Володимир Зеленський анонсував перевірки логістики в армії. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Попросив сьогодні Головнокомандувача Збройних Сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у засобах масової інформації, у соцмережах про те, що у частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством», – сказав Зеленський.

Він додав, що очікує перевірки логістики в армії, того, що постачається, і того, як розподіляють засоби індивідуального захисту серед українських бійців.

«На сьогодні усім, хто перебуває у зоні бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання», – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.