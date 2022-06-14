«Підрізали крила» російським ракетам: звернення Зеленського (відео)

Зеленський звернувся до українців наприкінці 111-го дня війни

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити. І це – врятовані життя. Це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є й жертви. Є й руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

«І ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Постійно наголошуватиму на цьому, говорячи з нашими партнерами», – підкреслив глава держави.

За його словами, перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення.

«І цього тижня буде багато різних важливих переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо і в Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть іще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а отже, у рази більше загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні. Також нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів ( 49 миль ).

Президент Джозеф Байден заявляв, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.