Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у кожній області

Президент розповів про те, як бачить розвиток країни

Президент Зеленський розповів, що, на його думку, вже зроблено на шляху розвитку України, а що слід зробити найближчим часом. Глава держави переконаний, що «рівень України вже інший». Про це він сказав у інтерв'ю на каналі «Україна».

Раніше, на думку Зеленського, Україна була для Європи об'єктом, який постійно про щось просив та потребував допомоги. Тепер же, переконаний Зеленський, «рівень України вже інший».

«Що ми робимо? Ми навіть допомагаємо Європі! Відправляємо літаки з дезінфекторами в Італію. Пожежа у Туреччині, в Греції. У нас «Антонов» запрацював. 30 років – жодного літака, зараз ми будуємо три літаки Ан-178. Буде окрема програма з ремонту та оновлення літаків, які допомагали гасити пожежі у тих країнах. Ми – суб'єкт у Європі, на якого розраховують», – сказав президент.

«Україна показала МВФ, що реформи ми робимо не для них, а для нас. І що навіть якщо буде затримка траншу, ми пройдемо це спокійно. У нас буде стабільна ситуація, долар по 100 не буде, – додав Зеленський. – Також ми, хоч це було непросто, двічі індексували пенсії, двічі збільшили мінімальну заробітну плату. Середня заробітна плата на сьогодні в Україні – 500 доларів. Середня! Вперше за 30 років», – заявив глава держави.

На запитання про наступні кроки у розвитку Країни Володимир Зеленський відповів з акцентом на економічний блок: «Усе, що робить нам додану вартість, ми повинні створювати в Україні. Правдами чи неправдами, ми маємо робити швидко і якісно, і втримувати людей, які інвестують, і потім будуть нам давати додану вартість».

«Інфраструктура дає сотні тисяч – саме так, сотні тисяч – робочих місць. Кожному губернатору, кожному міністру я сьогодні даю завдання: новий завод. Новий завод від 500 до 5000 у своєму регіоні. Якого напрямку? Мені байдуже», – заявив глава держави.

І пояснив, як, на його думку, мали б діяти для виконання такого завдання губернатори:

«Подивись, чим займаються у тебе люди. Подивися, скільки людей у тебе живе в ОТГ, скільки заробітчан. Ти повинен розрахувати, скільки людей поїхало (а вони хочуть повернутися), і подивитися, де вони працюють і їхню середню заробітну плату. Подивися, скільки вони платять комуналки. Порахуй, на яку зарплату вони будуть готові повернутися. А потім подивися, що вони там роблять. І от такий завод чи фабрику – будуй», – сказав глава держави.

Також серед наступних кроків Володимир Зеленський назвав розвиток цифровізації та продовження земельної реформи.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пояснив небажання лідерів європейських держав брати участь у «Кримській платформі» тим, що вони нібито бояться Росію.

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