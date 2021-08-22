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    Зеленський поговорив із Ердоганом і попросив допомоги

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    Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну з візитом - Зеленський поговорив із Ердоганом і попросив допомоги
    Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну з візитом
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський звернувся до президента Туреччини з проханням посприяти звільненню кримських татар із полону Росії

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Бесіда була ініційована турецькою стороною. Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

    Зеленський в ході розмови попросив Ердогана посприяти у звільненні понад 100 кримських татар, яких незаконно утримують в Росії.

    Також турецький президент подякував за участь українських літаків, вертольотів і рятувальників для ліквідації наслідків пожеж у Туреччині.

    «Україна завжди готова допомогти дружньому народу Туреччини», – відповів президент України.

    Ердоган зазначив, що Туреччина з перших днів ініціювання Кримської платформи підтримувала і надалі підтримуватиме її роботу. Він також повідомив, що Туреччину на установчому саміті представить міністр закордонних справ.

    «Переконаний, що Кримська платформа стане дієвим інструментом у справі звільнення незаконно окупованого Криму», – сказав президент Туреччини.

    Також Ердоган додав, що позиція Туреччини щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах і невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною і активно просувається на всіх міжнародних майданчиках.

    Крім того, Зеленський запросив Ердогана відвідати Україну з візитом.

    Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав домовилися про співпрацю у сфері диверсифікації джерел та маршрутів поставок газу.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган міністр Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський поговорив із Ердоганом і попросив допомоги