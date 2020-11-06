Зеленський і Макрон обговорили телефоном зустріч у «нормандському форматі»

Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський висловив співчуття Еммануелю Макрону та французькому народу у зв’язку з нещодавніми трагічними подіями та загибеллю громадян Франції під час терористичних атак.

Співрозмовники обговорили ситуацію з пандемією Covid-19 та необхідність об’єднання зусиль для подолання цього масштабного виклику.

«Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участі українських підприємств – виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів», – сказав Зеленський.

Президенти також сфокусувалися на стані виконання домовленостей Паризького саміту. Володимир Зеленський розповів, що від 27 липня цього року, коли було запроваджено пакет додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню, триває найдовше перемир’я за весь період з початку війни на Донбасі.

«Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені», – розповів Зеленський.

Президент України також поінформував, що попри кілька взаємних звільнень утримуваних осіб та прогрес у зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів Нормандської четвірки досі не виконуються – як, наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше.

Глава Французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни.

Зеленський наголосив, що Україна неухильно виконує домовленості Паризького саміту, і вже днями готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування.