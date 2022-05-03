Лавров договорився: Ізраїль готується збільшити допомогу Україні, – ЗМІ

За інформацією ізраїльських ЗМІ, тамтешні чиновники після антисемітської ескапади Сергія Лаврова готові збільшити допомогу Україні

Представники оборонної сфери Ізраїлю обговорять збільшення допомоги для України

Ізраїль може збільшити допомогу для України після скандальної антисемітської заяви голови МЗС Росії Сергія Лаврова. Про це пише видання The Jerusalem Post.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, тамтешні чиновники схиляються до розширення допомоги для України, яка воює проти російських загарбників. Йдеться як про гуманітарну, так і про військову допомогу.

Ця допомога не включатиме, пише ізраїльська преса, зразки новітнього озброєння, атаувальні системи та системи протиповітряної оборони.

Втім, навіть у такому форматі чиновники неофіційно називають можливе збільшення допомоги для України «суттєвим кроком».

У найближчі дні в Ізраїлі відбудеться зустріч представників оборонної сфери. Учасники зустрічі обговорять варіанти та формати допомоги для України.

ЗМІ прямо пов’язують зміну настроїв у ізраїльському політикумі зі скандальною заявою міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, що Лавров спричинив міжнародний скандал, порівнявши президента України Володимира Зеленського з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером та заявивши, що останній мав єврейську кров – а одними із найактивніших антисемітів були саме євреї.

В Ізраїлі цим вкрай обурилися та більше не планують зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.

Офіс президента України також відреагував на антисемітські заяви Лаврова. Глава президентської канцелярії Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.