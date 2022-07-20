Зеленський обговорив ситуацію на фронті з трьома іноземними високопосадовцями

Лідери обговорили продовольчу кризу, яку створила Росія

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію в Україні з двома президентами з Польщі та Кот-дʼІвуару і премʼєр-міністром Італії. Про це він розповів у своєму зверненні.

«Поінформував Президента Польщі Анджея Дуду про ситуацію на передовій. Обговорили з ним подальші кроки в протидії російській агресії. Увечері говорив також з Президентом Кот-дʼІвуару. Поінформував його про наші зусилля в протидії продовольчій кризі, яку створила Росія і яка загрожує світу масштабним голодом», – сказав Президент України.

Також Зеленський додав, що говорив з Прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Подякував йому за «чесну й принципову позицію на захист наших спільних європейських цінностей».

Нагадаємо, також у зверненні Зеленський запевнив, що Україна встановить усіх російських окупантів, які винні у терорі українського народу. Президент зазначив, що як би загарбники не намагалися сховатися, Збройні сили України та наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступить, як очікується, на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Також в залі ООН виступлять президент США Джо Байден, президент Польщі Анджей Дуда. На зібранні будуть обговорювати окуповані Росією території України, а також проєкт резолюції.

Раніше повідомлялося, що Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.

Також місія задокументувала 248 випадків незаконного затримання і розслідує «все нові й нові« повідомлення про сексуальне насильство.

У звіті йдеться, що правильно оцінити масштаби порушень складно, оскільки постраждалі від сексуального насильства часто не хочуть або не можуть бути опитані.