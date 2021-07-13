Єврейські організації судяться зі столичною владою через будівництво на кладовищі в Бабиному Яру

У грудні 2020 року ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі

Автори російського проєкту меморіалу в Бабиному Яру ведуть будівництво на місці Кирилівського православного кладовища

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Асоціації єврейських організацій та общин України до Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба суду.

Серед вимог позову – зобов’язати Київраду та КМДА виконати вимоги розпорядження Кабінету міністрів України «Про додаткові заходи щодо збереження місць поховань у населених пунктах України», а саме – не допустити проведення будівельних робіт на Лук’янівському єврейському кладовищі та Кирилівському православному кладовищі, що знаходяться в межах території Бабиного Яру в Києві.

Позивач також просить суд визнати протиправними дії відповідачів щодо невиконання вказаного розпорядження уряду стосовно збереження місць поховань у населених пунктах України.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.

14 травня 2021 року вже відкрили поминальну синагогу в Бабиному Яру.

Раніше українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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