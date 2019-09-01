Зеленський пообіцяв польському бізнесу надійний захист інвестицій
Володимир Зеленський закликав польський бізнес інвестувати в Україну
Президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.
Молодь розповіла про співпрацю з бізнесом у Польщі. Студенти наголосили, що хотіли б перенести найкращі практики на батьківщину. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика.
Зеленський закликав бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.
«Я особисто готовий захищати всі інвестиції, – сказав він. – Ми вже підготували понад 70 законопроєктів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроєктів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу».
Зеленський розповів про проєкт «Держава у смартфоні», наголосивши на діджиталізації послуг і документообігу в Кабінеті міністрів, електронній митниці. Він також поділився планами щодо основних реформ. Зокрема, йшлося про проведення приватизації, земельної реформи, зміни на залізниці, концесію портів і подолання корупції.
«Бізнес налаштований оптимістично», – зазначив Ярослав Романчук, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі.
Зі свого боку бізнесмени наголосили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають на наших інвесторів у Польщі.
Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.
Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».
В неділю, 1 вересня, президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.