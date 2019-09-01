Зеленський пообіцяв польському бізнесу надійний захист інвестицій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський перебуває з дводенним візитом у Польщі

Володимир Зеленський закликав польський бізнес інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

Молодь розповіла про співпрацю з бізнесом у Польщі. Студенти наголосили, що хотіли б перенести найкращі практики на батьківщину. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика.

Зеленський закликав бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.

«Я особисто готовий захищати всі інвестиції, – сказав він. – Ми вже підготували понад 70 законопроєктів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроєктів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу».

Зеленський розповів про проєкт «Держава у смартфоні», наголосивши на діджиталізації послуг і документообігу в Кабінеті міністрів, електронній митниці. Він також поділився планами щодо основних реформ. Зокрема, йшлося про проведення приватизації, земельної реформи, зміни на залізниці, концесію портів і подолання корупції.

«Бізнес налаштований оптимістично», – зазначив Ярослав Романчук, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі.

Зі свого боку бізнесмени наголосили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають на наших інвесторів у Польщі.

Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

В неділю, 1 вересня, президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.