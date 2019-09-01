  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Зеленський пообіцяв польському бізнесу надійний захист інвестицій

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський перебуває з дводенним візитом у Польщі - Зеленський пообіцяв польському бізнесу надійний захист інвестицій
    Президент України Володимир Зеленський перебуває з дводенним візитом у Польщі

    Володимир Зеленський закликав польський бізнес інвестувати в Україну

    Президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

    Молодь розповіла про співпрацю з бізнесом у Польщі. Студенти наголосили, що хотіли б перенести найкращі практики на батьківщину. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика.

    Зеленський закликав бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.

    «Я особисто готовий захищати всі інвестиції, – сказав він. – Ми вже підготували понад 70 законопроєктів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроєктів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу».

    Читайте також

    Зеленський розповів про проєкт «Держава у смартфоні», наголосивши на діджиталізації послуг і документообігу в Кабінеті міністрів, електронній митниці. Він також поділився планами щодо основних реформ. Зокрема, йшлося про проведення приватизації, земельної реформи, зміни на залізниці, концесію портів і подолання корупції.

    «Бізнес налаштований оптимістично», – зазначив Ярослав Романчук, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі.

    Зі свого боку бізнесмени наголосили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають на наших інвесторів у Польщі.

    Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

    Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

    В неділю, 1 вересня, президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.

    Читайте також
    інвестиції Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ