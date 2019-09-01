Зеленський збирається відвідати Грузію



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Зустріч української та грузинської делегацій у Польщі Фото: пресслужба глави Української держави

Президенти України та Грузії домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Це відбулося у другий день офіційного візиту глави Української держави до Республіки Польща, повідомляє пресслужба президента.

Співрозмовники позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами.

Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні.

Президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.