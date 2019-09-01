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    Політика

    Зеленський збирається відвідати Грузію

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    Зустріч української та грузинської делегацій у Польщі - Зеленський збирається відвідати Грузію
    Зустріч української та грузинської делегацій у Польщі
    Фото: пресслужба глави Української держави

    Президенти України та Грузії домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Це відбулося у другий день офіційного візиту глави Української держави до Республіки Польща, повідомляє пресслужба президента.

    Співрозмовники позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами.

    Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні.

    Президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні.

    Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

    Як повідомлялося, сьогодні Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.

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