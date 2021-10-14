Зеленський скликає засідання РНБО

Усіх членів Ради нацбезпеки і оборони України поінформовано про дату, час і місце проведення засідання

У порядку денному – проблеми контрабанди і використання надр країни

Президент Володимир Зеленський на завтра, 15 жовтня, скликає засідання Ради національної безпеки і оборони.

«Президент України Володимир Зеленський доручив Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16:00 у Києві засідання РНБО України (Офіс президента України)», - йдеться в повідомленні Ради нацбезпеки.

Усіх членів РНБО України поінформовано про дату, час і місце проведення засідання.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди і використання надр країни. Члени Ради нацбезпеки планують заслухати звіти компетентних органів «щодо кожної особи, на яку накладено санкції за контрабанду».

Крім того, Рада планує розглянути питання отримання ліцензій офшорними фірмами і прийняти рішення щодо «ситуації зі злодіями в законі».

До слова, нардеп стверджує, що комітет Ради з нацбезпеки підробив текст закону про олігархів. «Якимось «дивним» чином у Комітеті виправили всі помилки, які допустили під час голосування».

Також нагадаємо, що Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками.

2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. «Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило», – зауважив він.

Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.







