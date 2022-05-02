Зеленський прокоментував скандальну заяву Лаврова про євреїв

Президент наголосив, що країна-агресор забула уроки 2 світової

Президент Володимир Зеленський засудив заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, де той заговорив про Гітлера та його «єврейську кров». Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський сказав, що колись ця країна мала те, що називають репутацією. Проте кожного дня вона руйнується дедалі більше. Адже Лавров практично переклав провину за геноцид нацистів на єврейський народ.

«Вчора, наприклад, міністр закордонних справ РФ відкрити і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти нібито серед самих євреїв. І що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що країна-агресор забула уроки 2 світової.

«Сьогодні щодо цих слів великий скандал в Ізраїлі. Проте ніхто не чує заперечень або виправдань із Москви. Там мовчать. А значить, погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами Менори на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру поблизу Харкова, після загибелі від російських обстрілів звичайних людей, які пережили нацистську окупацію та нацистські концтабори, такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни. А може, ніколи й не вчили тих уроків. А тому питання – чи залишиться Посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все невипадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ – «великого знавця гітлерізму», - резюмував Зеленський.

Раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова.Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.