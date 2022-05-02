Окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі
Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики
Сьогодні ввечері, 2 травня, російські військові знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики.
Рятувальникам Головного управління ДСНС України у Миколаївській області вдалося за пів години ліквідувати пожежу.
Внаслідок ворожих обстрілі жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух.
Згодом стало відомо, що російські військові влучили в інфраструктурні об'єкти й в релігійну споруду Одеси. Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені.