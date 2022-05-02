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    Окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі

    Російські окупанти обстріляли Миколаїв - Окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі
    Російські окупанти обстріляли Миколаїв
    фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

    Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики

    Сьогодні ввечері, 2 травня, російські військові знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики.

    Рятувальникам Головного управління ДСНС України у Миколаївській області вдалося за пів години ліквідувати пожежу.

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    Окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі
    Окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі
    Окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі
    фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

    Внаслідок ворожих обстрілі жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух.

    Згодом стало відомо, що російські військові влучили в інфраструктурні об'єкти й в релігійну споруду Одеси. Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені.

    Теги: вибух росія окупанти ДСНС війна Миколаїв військові Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаїв: стали відомі деталі