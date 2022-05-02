  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кібератаки РФ: «Укрзалізниця» розповіла, де краще купувати квитки

    &laquo;Укрзалізниця&raquo;&nbsp;радить купувати квитки в касах через російські кібератаки - Кібератаки РФ: «Укрзалізниця» розповіла, де краще купувати квитки
    «Укрзалізниця» радить купувати квитки в касах через російські кібератаки
    фото з відкритих джерел

    У системі онлайн-продажів вже третій день періодично стаються збої

    На онлайн-сервери «Укрзалізниці» з 30 квітня тривають кібератаки з Росії, тому купівля квитків через сайт і в чат-боті може відбуватися зі збоями. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    «У системі онлайн-продажів вже третій день періодично стаються збої. Чому? Ви прекрасно розумієте, що ми – мішень для кібератак мишебратьєв. І не тільки сервери УЗ, але й найбільші провайдери мобільного зв'язку, телефонії та інтернету», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що дані на серверах цілі, а поїзди продовжують рух.

    «Але ми були змушені «закрити» принаймні на сьогодні наш booking для трафіку з-поза меж України. Також страждає гаряча лінія та онлайн-підтримка, але удар тримає. Ну і нерви наших пасажирів, за що просимо вибачення», – йдеться в повідомленні.

    Перевізник радить купувати квитки в касах, оскільки це найменш ризиковий спосіб. Для цього на роботі працює «максимум касирів».

    «То як купувати квиток і які ризики? У касі – ризик 0. Ми вивели на роботу максимум касирів, щоб дещо спростити задачу пасажирам, але водночас куди більше віримо в діджитал, а відтак наполегливо тримаємо кібероборону й дописуємо застосунок», – зазначили в УЗ.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці країн, зокрема у США та Великій Британії, попередили про швидкі можливі кібератаки з боку нібито пов'язаних з Росією хакерів на об'єкти критичної інфраструктури держав, закликавши розпочати підготовку до їх відбивання.

    Відомо, що вже була зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна квиток окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кібератаки РФ: «Укрзалізниця» розповіла, де краще купувати квитки