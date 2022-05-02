Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова

Єрмак наголосив, що неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді

Єрмак наголосив, що неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді

Єрмак: «Голова МЗС РФ Сергій Лавров порівнює Володимира Зеленського з Гітлером, який вбив шість мільйонів євреїв»

Гучні заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який порівняв президента Володимира Зеленського з Гітлером і повідомив, що у них обох є єврейська кров, фактично ставить під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту. Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграм.

Таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

«Антисемітизм Росії стає все більш очевидним. Вони більше не ховаються і відкрито це демонструють світу… На думку лаврова, «найзапекліші антисеміти, як правило, євреї».

Так Росія намагається пояснити свою нісенітницю про «денацифікацію», фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту.

Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлюю повну солідарність з єврейським народом.

Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді», – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.