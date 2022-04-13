Чотири президенти країн ЄС у Києві, деталі затримання Медведчука: важливі події 13 квітня

«Главком» зібрав основні новини середи

У середу, 13 квітня, в Україні обговорювали подробиці затримання Віктора Медведчука, ситуацію на фронтах та візит одразу чотирьох президентів європейських країн.

Україну відвідали лідери одразу чотирьох країн ЄС

До України з візитом прибули лідери одразу чотирьох країн Європейського Союзу – президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Алар Каріс. Провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, побували у звільненій Бородянці на Київщині.





Голова СБУ розповів подробиці затримання Віктора Медведчука

Голова СБУ Іван Баканов розповів подробиці затримання Віктора Медведчука. За його словами, Федеральна служба безпеки Росії планувала вивезти Медведчука під виглядом військового ЗСУ до українського кордону, потім човном переправити до Придністров’я, а згодом доставити до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого нардепа дорогою – на виїзді з Київської області. Він додав, що Медведчука супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії.

Україну обрали до Постійного Форуму ООН з питань корінних народів

Уперше в історії Україну обрали до Постійного Форуму ООН з питань корінних народів, – повідомляють в МЗС України. Кандидата від України Сулеймана Мамутова, юриста-міжнародника, представника кримськотатарського народу, переважною більшістю голосів обрали до Постійного Форуму на період 2023-2025 роки.

Росіяни готові наступати на Донецькому і Таврійському напрямках

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому і Таврійському напрямках противник перебуває в готовності до наступальних дій.

В одному з районів виконання завдань підрозділом Десантно-штурмових військ ЗС України спільно з побратимами з інших складових сил оборони держави, знищено колону військової техніки російських окупантів. Зокрема, ліквідовано пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201-ї військової бази Центрального військового округу збройних сил Росії.

Читайте також: