Німецький депутат про загрозу з боку Росії: Україні не можна спати спокійно

120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого, зазначив Омід Нуріпур

Депутат німецької партії «Зелені» Омід Нуріпур заявив, що в Німеччині точно не знають, чи готує президент Росії Володимир Путін вторгнення в Україну Разом з тим Омід Нуріпур впевнений, що через потенційну загрозу російського нападу в Україні неможливо спати спокійно. Про це повідомляє видання WAZ.

«Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно», – заявив Омід Нуріпур.

Він додав, що уряд Німеччини готовий кинути все на дипломатичний баланс.

«Разом з тим ми повинні обговорити з державами ЄС у Східній і Центральній Європі і з Україною, що необхідно зробити. Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії», – додав німецький депутат.

Нагадаємо, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.