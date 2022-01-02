Німецький депутат про загрозу з боку Росії: Україні не можна спати спокійно
120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого, зазначив Омід Нуріпур
«Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно», – заявив Омід Нуріпур.
Він додав, що уряд Німеччини готовий кинути все на дипломатичний баланс.
«Разом з тим ми повинні обговорити з державами ЄС у Східній і Центральній Європі і з Україною, що необхідно зробити. Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії», – додав німецький депутат.
Нагадаємо, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.