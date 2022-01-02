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    Німецький депутат про загрозу з боку Росії: Україні не можна спати спокійно

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    Омід Нуріпур заявив, що в Україні &laquo;неможливо спати спокійно&raquo; - Німецький депутат про загрозу з боку Росії: Україні не можна спати спокійно
    Омід Нуріпур заявив, що в Україні «неможливо спати спокійно»
    фото: Kay Nietfeld / dpa

    120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого, зазначив Омід Нуріпур

    Депутат німецької партії «Зелені» Омід Нуріпур заявив, що в Німеччині точно не знають, чи готує президент Росії Володимир Путін вторгнення в Україну Разом з тим Омід Нуріпур впевнений, що через потенційну загрозу російського нападу в Україні неможливо спати спокійно. Про це повідомляє видання WAZ.

    «Коли 120 тисяч російських солдатів приведені в бойову готовність уздовж українського кордону, це не обіцяє нічого хорошого. Там неможливо спати спокійно», – заявив Омід Нуріпур.

    Він додав, що уряд Німеччини готовий кинути все на дипломатичний баланс.

    «Разом з тим ми повинні обговорити з державами ЄС у Східній і Центральній Європі і з Україною, що необхідно зробити. Це може бути тільки спільна європейська відповідь. Це прямо включає НАТО. Може виникнути необхідність посилити заходи з перестрахування в Балтії», – додав німецький депутат.

    Нагадаємо, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.

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    Теги: ЄС Росія Донбас війна Путін
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    Німецький депутат про загрозу з боку Росії: Україні не можна спати спокійно