Росія завдала авіаудару по сирійському Ідлібу: загинули двоє дітей та жінка

Російські літаки скинули бомби на кілька міст і водонапірну вежу, що забезпечує водою місто Ідліб

Літаки військово-космічних сил Російської Федерації провели бомбардування позицій повстанців у провінції Ідліб на північному заході Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що літаки, які вилетіли з російських військових баз у Сирії, в ніч на неділю скинули бомби на декілька об’єктів на околицях міста. Зокрема вони атакували табір, де мешкають тисячі родин біженців поблизу села Джиср аль Шукхур, внаслідок чого загинули двоє дітей та жінка, і ще 10 людей отримали поранення.

Бомби було скинуто одразу на кілька міст, а також водонасосну станцію, що обслуговує місто Ідліб, населення якого становить понад мільйон людей.

У міській службі водопостачання повідомили, що станцію було повністю виведено з ладу.

Крім того, внаслідок ударів, завданих за двадцять чотири години, постраждали тваринницькі та птахівницькі ферми, розташовані неподалік прикордонного переходу з Туреччиною Баб-ель-Хава.

Також були атаковані села біля Джебель-ез-Завія у південній частині провінції Ідліб.

Як відомо, Ідліб входить у зону деескалації, сформовану відповідно до угоди між Туреччиною та Росією у березні 2020 року. Сирійський режим, однак, послідовно порушував умови припинення вогню, здійснюючи часті напади всередині зони деескалації.

До слова, у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер.

Також повідомлялося, що США ліквідували в Сирії одного з ватажків «Аль-Каїди».