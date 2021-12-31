Путін та Байден погодили переговори щодо безпеки в Європі

Байден дав зрозуміти, що всі питання щодо європейської безпеки мають обговорюватися з союзниками Вашингтона в Європі

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден у ході телефонної розмови погодили послідовність переговорів щодо безпеки в Європі. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника американської адміністрації високого рангу.

«10 січня в Женеві відбудеться розмова в рамках Ради Росія - НАТО і зустріч ОБСЄ 13 січня. Обидва вони обговорили важливість прагматичної, орієнтованої на результат дипломатії. Вважаю, президент Байден розглядав цю розмову як прагнення створити умови для цього», – сказав чиновник.

За його словами, Байден дав зрозуміти, що всі питання щодо європейської безпеки мають обговорюватися з союзниками Вашингтона в Європі.

Представник Білого дому зазначив, що Путін висловив згоду із цією позицією США.

Сторони визнали, що будуть як області, де можна досягти значного прогресу, так і напрямки, за якими згоду може бути неможливим.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.