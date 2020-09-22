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    Саміт ЄС перенесли. Президент Європейської ради пішов на карантин

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    Президент Європейської Ради Шарль Мішель - Саміт ЄС перенесли. Президент Європейської ради пішов на карантин
    Президент Європейської Ради Шарль Мішель

    Саміт Євросоюзу тепер планується на 1-2 жовтня

    Президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт зі співробітником охорони, який захворів на коронавірус Covid-19. У зв'язку з цим скасований саміт ЄС, який планувався на 24-25 вересня.

    Про це 22 вересня повідомив прессекретар глави Євроради Баренди Лейтсо у Twitter.

    «Сьогодні президент Євроради дізнався, що офіцер безпеки, з яким у нього був тісний контакт раніше минулого тижня, був протестований позитивно на Covid-19. Президент регулярно проходить тест, і вчора його тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, від сьогодні він пішов на карантин», – написав Лейтсо.

    Він також повідомив про рішення президента Євроради перенести спеціальний саміт ЄС з 24 і 25 вересня на 1 і 2 жовтня.

    До слова, Європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус для євродепутатів та персоналу, результати тестування будуть доступні протягом доби.

    Як повідомлялося, у світі станом на 22 вересня зафіксовано 31 518455 людей, які заразилися коронавірусом. Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 970080 людей, а одужало 23140678 людей. До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ (1 109 595).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      181237
    • Хворіють
      97694
    • Одужали
      79901
    • Померли
      3642

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли  – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

    ЄС саміт політика президент карантин коронавірус
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