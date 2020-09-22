Саміт ЄС перенесли. Президент Європейської ради пішов на карантин



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Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Саміт Євросоюзу тепер планується на 1-2 жовтня

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт зі співробітником охорони, який захворів на коронавірус Covid-19. У зв'язку з цим скасований саміт ЄС, який планувався на 24-25 вересня.

Про це 22 вересня повідомив прессекретар глави Євроради Баренди Лейтсо у Twitter.

«Сьогодні президент Євроради дізнався, що офіцер безпеки, з яким у нього був тісний контакт раніше минулого тижня, був протестований позитивно на Covid-19. Президент регулярно проходить тест, і вчора його тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, від сьогодні він пішов на карантин», – написав Лейтсо.

Він також повідомив про рішення президента Євроради перенести спеціальний саміт ЄС з 24 і 25 вересня на 1 і 2 жовтня.

До слова, Європарламент планує відкрити центр тестування на коронавірус для євродепутатів та персоналу, результати тестування будуть доступні протягом доби.

Як повідомлялося, у світі станом на 22 вересня зафіксовано 31 518455 людей, які заразилися коронавірусом. Загалом від початку пандемії від коронавірусу померло 970080 людей, а одужало 23140678 людей. До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ (1 109 595).

Коронавірус в Україні

Всього 181237

Хворіють 97694

Одужали 79901

Померли 3642

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26). Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.