Зеленський розповів, хто очолить Нацбанк



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Володимир Зеленський досі не назвав ім'я кандидата на посаду голови Національного банку

За словами президента главою НБУ стане «незалежний технократ»

Президент Володимир Зеленський до кінця тижня визначиться з новим головою Національного банку України. За його словами, це буде незалежний технократ.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Як зазначив президент, таку обіцянку він дав під час спілкування з директором Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою.

«Повідомив Кристаліні Георгієвій, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового голови НБУ. Це буде незалежний технократ, який буде продовжувати незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України», - написав Зеленський.

Повідомив @KGeorgieva, що до кінця тижня запропоную парламенту кандидатуру нового голови НБУ. Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Нагадаємо, напередодні нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що Зеленський презентував «слугам» кандидатів на голів Нацбанку і АМКУ. Однак ім'я кандидата на посаду керівника Нацбанку досі не оголошено.

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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