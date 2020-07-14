Співробітники Нацбанку звернулися до Зеленського: не хочемо вказівок, який курс намалювати



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Співробітники Нацбанку звернулися до президента

Молоді спеціалісти заявили Зеленському, що хочуть жити в Україні і працювати в незалежному Нацбанку

Співробітники Національного банку України закликали президента Володимира Зеленського не давати вказівок щодо курсу гривні.

Про це йдеться у відеозверненні працівників Нацбанку.

«Ми – молоді українці, народжені в незалежній Україні. У Національному банку України нас – близько двохсот. З необхідними навичками. Якісною освітою. Знанням іноземних мов. Баченням, у якій Україні ми хочемо жити завтра. І розумінням, що це завтра залежить зокрема й від нас. Ми не поїхали за кордон. На навчання чи на роботу. Дехто навіть повернувся. Бо ми віримо у можливість розвиватися тут. І допомогати розвиватися нашій держав. Пане Президенте, рік тому Ви казали що саме від молоді хочете почути, якою вона бачить нашу країну. Ми сприйняли це як підтвердження, що зробили правильно», - йдеться у зверненні.

Молоді співробітники НБУ закликали Зеленського не ігнорувати роботу Нацбанку.

«Ми не отримуємо надприбутків. Не крадемо, не отримуємо відкатів. Ми чесно та професійно виконуємо нашу роботу. Відстоюємо честь держави у судах. Комунікуємо складні рішення. Аналізуємо стан економіки. Будуємо прогнози, а не виставляємо необґрунтовані параметри. І ми не хочемо, щоб нашу роботу ігнорували. Вказували, який курс намалювати. Які позови відкликати. Навіщо тоді йти працювати на державну службу, якщо твоя робота нікому не потрібна?», - заявили спеціалісти.

Вони підкреслили, що хочуть жити в Україні і працювати в незалежному Нацбанку.

«Ми хочемо жити і працювати в Україні. У незалежному Національному банку. Команду якого не цькують та не шантажують. Де рішення ухвалюються колегіально, на підставі розрахунків, а не забаганок окремих осіб. Ми хочемо жити в країні принципових і чесних людей. Які працею досягають результату. Шукають правильних і ефективних, а не простих і тимчасових рішень. Дотримуються слова і не виставляють країну аферистом на міжнародній арені. Ми нічого не вимагаємо, проте закликаємо Вас. Не допустіть руйнування незалежності Національного банку України! Його рішення повинні залишатися обґрунтованими та не залежати від політичних побажань. Це стане запорукою того, що тисячі молодих українців будуть бачити сенс йти до державних інституцій й залишатимуться будувати успішну державу», - резюмували співробітники Нацбанку.

Напередодні нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що Зеленський презентував «слугам» кандидатів на голів Нацбанку і АМКУ. Однак ім'я кандидата на посаду керівника Нацбанку досі не оголошено.

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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