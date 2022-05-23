Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі у Давосі

Президент звернеться до світової еліти стосовно поточної ситуації на фронті російсько-української війни

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням у понеділок о 12:15 за Києвом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі, робота якого розпочнеться цього дня та триватиме до четверга.

На сайті форуму виступ глави України з попереднім вступним словом засновника та голови форуму Клауса Шваба відкриває сесії, позначені спеціальним знаком як «обов'язкові для перегляду».

Відразу за півгодинним виступом Зеленського за модерації Шваба пройде ще одна обов'язкова до перегляду сесія «Дух стійкості: українські голоси», де серед промовців будуть перша віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, народний депутат Євгенія Кравчук, гендиректор Смарт-Холдинг Юлія Кір'янова та представник Kyiv Hub Уляна Автономова.

Потім розпочнеться дискусія з братами Кличками, а старший брат, мер Києва Віталій у четвер на окремій сесії додатково обговорить плани відновлення Києва та необхідну допомогу для цього.

Крім того, вранці в понеділок в офіційній програмі форуму також сесія, присвячена реагуванню на гуманітарну кризу в Україні, а в середу вдень пройде спілкування учасників форуму з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого ввечері відбудеться його пресконференція.

Україна також згадується у програмі форуму при обговоренні тем глобальної продовольчої кризи та енергетичної безпеки, Холодної війни 2.0 та безпеки Європи, нових міграційних потоків, перегляду політики партнерства ЄС, дискусіях щодо повернення Заходу на світову сцену та можливої смерті глобалізації. А окрема сесія в четвер буде присвячена роботі журналістів щодо висвітлення війни в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський готується розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах держави.

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