«Рамштайн-2» та Давос: Зеленський розповів про плани на тиждень

Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни

Президент України Володимир Зеленський готується розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах держави. Про це президент повідомив під час свого нового відеозвернення.

«У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати. Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії», – сказав він.

У графіку й велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій.

«Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни. Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – «Рамштайн-2», якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони», – резюмував глава держави.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Також у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський. Після промови глави Української держави Дуда підійшов до Зеленського і вони по-братськи обійнялися.