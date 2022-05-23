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    «Рамштайн-2» та Давос: Зеленський розповів про плани на тиждень

    Зеленський розповів про дипломатичні зустрічі на тиждень - «Рамштайн-2» та Давос: Зеленський розповів про плани на тиждень
    Зеленський розповів про дипломатичні зустрічі на тиждень
    фото: Офіс президента України

    Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни

    Президент України Володимир Зеленський готується розпочати новий тиждень – максимальної дипломатичної активності в інтересах держави. Про це президент повідомив під час свого нового відеозвернення.

    «У понеділок долучуся до дискусій на Давоському форумі. Це найвпливовіший світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати. Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема звернення до спільноти університету Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною та експертною спільнотами Індонезії», – сказав він.

    У графіку й велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій.

    «Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни. Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – «Рамштайн-2», якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони», – резюмував глава держави.

    Нагадаємо, 22 травня президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

    Також у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський. Після промови глави Української держави Дуда підійшов до Зеленського і вони по-братськи обійнялися.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    «Рамштайн-2» та Давос: Зеленський розповів про плани на тиждень