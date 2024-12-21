Прем'єр Словаччини звинуватив Зеленського у спробі підкупу

Зеленський нібито пропонував Фіцо 500 млн євро, якщо він проголосує за членство України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі зупинки транзиту російського газу через країну звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито спробі підкупу. Про це пише Politico.

Фіцо заявив журналістам, що Зеленський нібито робив йому «абурдні» пропозиції за зачиненими дверима та заявив, що Україна «бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці члена ЄС».

Він каже, що повідомив Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 млн євро від плати за транзит газу на рік. Після чого український президент нібито запитав Фіцо, чи буде він голосувати за членство в НАТО, якщо Україна віддасть йому 500 млн євро російських активів.

Наразі Офіс президента ще не коментував цю ситуацію.

Раніше Фіцо заявив, що зупинка транзиту газу через Україну до Словаччини може спровокувати «серйозний конфлікт».

Нагадаємо, 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ.

Водночас Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.