Президент звільнив ексміністра оборони Тарана з посади посла у Словенії
Таран займав посаду посла у Словенії з травня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрій Тарана з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Словенія. Про це йдеться в указі № 864/2024.
«Звільнити Тарана Андрія Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Словенія», – йдеться в тексті документа.
Що відомо про Тарана?
69-річний Андрій Таран – кадровий військовий розвідник, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці, колишній учасник Тристоронньої контактної групи. Ще у 1993 році він пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, після чого перейшов до Головного управління розвідки Міноборони.
Надалі навчався в Академії національної оборони США у Вашингтоні, у 1999-2004 роках служив військовим аташе при посольстві України в США. Із 2008-го до 2011 року очолював Головне управління розвідки, у 2011-2014 рр. був представником Міноборони України при ООН.
У 2019 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка, безуспішно балотувався до парламенту за списком партії «Сила і честь» під №24.
Був міністром оборони України із 4 березня 2020 року.
Нагадаємо, 3 листопада 2021 року Верховна Рада звільнила Андрій Тарана з посади міністра оборони України.
У травні 2022 року Зеленський призначив Тарана послом у Словенії.
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