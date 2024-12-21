Президент звільнив ексміністра оборони Тарана з посади посла у Словенії

Андрій Таран був міністром оборони України із 2020 до 2021 року

Таран займав посаду посла у Словенії з травня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрій Тарана з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Словенія. Про це йдеться в указі № 864/2024.

«Звільнити Тарана Андрія Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Словенія», – йдеться в тексті документа.

Що відомо про Тарана?

69-річний Андрій Таран – кадровий військовий розвідник, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці, колишній учасник Тристоронньої контактної групи. Ще у 1993 році він пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, після чого перейшов до Головного управління розвідки Міноборони.

Надалі навчався в Академії національної оборони США у Вашингтоні, у 1999-2004 роках служив військовим аташе при посольстві України в США. Із 2008-го до 2011 року очолював Головне управління розвідки, у 2011-2014 рр. був представником Міноборони України при ООН.

У 2019 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка, безуспішно балотувався до парламенту за списком партії «Сила і честь» під №24.

Був міністром оборони України із 4 березня 2020 року.

Нагадаємо, 3 листопада 2021 року Верховна Рада звільнила Андрій Тарана з посади міністра оборони України.

У травні 2022 року Зеленський призначив Тарана послом у Словенії.