Зеленський з дружиною відвідали резиденцію Штайнмайєра (фото)
Президенти України та Німеччини обговорили можливість функціонування Нормандського формату
Президент України Володимир Зеленський у Берліні 18 червня провів зустріч із Президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмайєром.
Про це повідомляє пресслужба глави української держави.
«Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося», – наголосив Зеленський.
Зазначається, що президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату. Також ішлося про звільнення затриманих українських моряків.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.
Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.
На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.
Президент повідомив, що Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.