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    Політика

    Зеленський з дружиною відвідали резиденцію Штайнмайєра (фото)

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    Володимир Зеленський з дружиною під час візиту до Берліну, 18 червня - Зеленський з дружиною відвідали резиденцію Штайнмайєра (фото)
    Володимир Зеленський з дружиною під час візиту до Берліну, 18 червня
    Фото: пресслужба президента України

    Президенти України та Німеччини обговорили можливість функціонування Нормандського формату

    Президент України Володимир Зеленський у Берліні 18 червня провів зустріч із Президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмайєром.

    Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

    «Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося», – наголосив Зеленський.

    Зазначається, що президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату. Також ішлося про звільнення затриманих українських моряків.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

    Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

    На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

    Президент повідомив, що  Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.

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