Зеленський з дружиною відвідали резиденцію Штайнмайєра (фото)



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Володимир Зеленський з дружиною під час візиту до Берліну, 18 червня Фото: пресслужба президента України

Президенти України та Німеччини обговорили можливість функціонування Нормандського формату

Президент України Володимир Зеленський у Берліні 18 червня провів зустріч із Президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

«Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося», – наголосив Зеленський.

Зазначається, що президенти обговорили можливість функціонування Нормандського формату. Також ішлося про звільнення затриманих українських моряків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

Президент повідомив, що Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.