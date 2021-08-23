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    Польща оголосила про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

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    Польські військові разом з прикордонною службою вже патрулюють прикордонну ділянку з Білоруссю - Польща оголосила про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю
    Польські військові разом з прикордонною службою вже патрулюють прикордонну ділянку з Білоруссю
    Фото: Маріуш Блащак

    На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 метра

    23 серпня Польща оголосила, що побудує паркан заввишки 2,5 м по всій протяжності кордону з Білоруссю. Про це заявив міністр оборони Польщіі Маріуш Блащак у Twitter.

    «На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 метра. Для допомоги прикордонникам буде залучено більше військовослужбовців. Незабаром я представлю подробиці подальшого залучення Збройних сил Польщі», - написав Блащак у Twitter.

    На минулому тижні Блащак повідомив, що військові разом з прикордонною службою вже патрулюють прикордонну ділянку з Білоруссю, і «в операції бере участь понад 900 солдатів».

    Глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, коментуючи заяву щодо побудови паркану, сказав, що «Польща та країни Балтії будуть захищати свої кордони».

    Він нагадав, що східні кордони цих країн є також зовнішніми кордонами ЄС, і їх охорона «є обов'язком кожного уряду». На запитання про будівництво паркану на кордоні він сказав, що ми маємо справу з «гібридною війною».

    Дворчик також повідомив про підготовлену гуманітарну допомогу для мігрантів у Білорусі.

    «Цю допомогу слід надавати людям, які опинилися в Білорусі», - сказав він.

    Нагадаємо, Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

    На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.

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    Теги: Білорусь ЄС Польща міністр військові
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    Польща оголосила про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю