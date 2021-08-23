Польща оголосила про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Польські військові разом з прикордонною службою вже патрулюють прикордонну ділянку з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 метра

23 серпня Польща оголосила, що побудує паркан заввишки 2,5 м по всій протяжності кордону з Білоруссю. Про це заявив міністр оборони Польщіі Маріуш Блащак у Twitter.

«На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 метра. Для допомоги прикордонникам буде залучено більше військовослужбовців. Незабаром я представлю подробиці подальшого залучення Збройних сил Польщі», - написав Блащак у Twitter.

На минулому тижні Блащак повідомив, що військові разом з прикордонною службою вже патрулюють прикордонну ділянку з Білоруссю, і «в операції бере участь понад 900 солдатів».

Na granicy z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 m. Więcej żołnierzy będzie zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Wkrótce przedstawię szczegóły dotyczące dalszego zaangażowania Sił Zbrojnych RP. pic.twitter.com/uTQ0lKYIb4 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 23, 2021

Глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, коментуючи заяву щодо побудови паркану, сказав, що «Польща та країни Балтії будуть захищати свої кордони».

Він нагадав, що східні кордони цих країн є також зовнішніми кордонами ЄС, і їх охорона «є обов'язком кожного уряду». На запитання про будівництво паркану на кордоні він сказав, що ми маємо справу з «гібридною війною».

Дворчик також повідомив про підготовлену гуманітарну допомогу для мігрантів у Білорусі.

«Цю допомогу слід надавати людям, які опинилися в Білорусі», - сказав він.

Нагадаємо, Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.