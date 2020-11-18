Кабмін погодив звільнення голови Хмельницької ОДА

Кабмін змінив ще одного гу

Кабмін змінив ще одного гу бернатора

Уряд звільнив з посади Дмитра Габінета і призначив главою регіону Сергія Гамалія

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 18 листопада, погодив призначення головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія замість Дмитра Габінета.

Під час співбесіди Гамалія розповів, що ніколи не працював у держорганах, а більшість життя присвятив бізнесу.

Гамалій є підприємцем, власником ТОВ «Деліція», яке займається ресторанною діяльністю і наданням послуг мобільного харчування.

Нагадаємо, що уряд призначив керівника Держмитслужби.

До слова, Зеленський звільнив начальника СБУ Миколаївської області.

Також, Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА

Іншим указом президент призначив в. о. глави Миколаївської ОДА Георгія Решетілова.

Олександр Стадник був призначений на посаду очільника Миколаївської ОДА указом президента від 18 листопада 2019 року. 11 листопада 2020 року Кабмін погодив звільнення Стадніка за згодою сторін.

Того ж дня Кабмін погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.

Крім того, Кабмін звільнив керівника Державного космічного агентства України.

Іншим розпорядженням Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови Держкосмосу першого заступника Усова Михайла Лева.