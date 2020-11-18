Стало відомо, скільки в жовтні заробили голови облдержадміністрацій

Найбільше у жовтні заробив голова Луганської ОДА - понад 101 тис. грн, а найменше - керівник Рівненської ОДА - 3 284 грн

Найвища зарплата у жовтні була у керівника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая – 101 тис. 60 грн. Про це повідомляє «Слово і діло» у телеграм-каналі Pics&Maps.

На другому місці вже усунений з поста голови Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, йому нарахували 65 тис. 219 грн.

Далі йдуть ексголови Івано-Франківської та Сумської ОДА: Віталій Федоров і Роман Грищенко заробили у жовтні по 56 тис. 144 грн.

Зарплата вже колишнього голови Одеської ОДА Максима Куцого склала в жовтні 44 тис. 684 грн,

Микола Стадник, якого президент днями звільнив з Миколаївської облдержадміністрації, заробив 13 тис. 368 грн.

Найнижча зарплата минулого місяця була у керівника Рівненської обладміністрації Віталія Коваля – лише 3 тис. 284 грн.

Наразі серед голів обласних держадміністрацій тривають кадрові перестановки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу, 18 листопада, погодив призначення головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія замість Дмитра Габінета.

Також уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.

Як повідомлялося, 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.

За словами Дениса Шмигаля, вони показували «неякісну та неефективну роботу». На перші три посади уряд узгодив кандидатури, хто керуватиме Івано-Франківською областю – ще невідомо. «Слово і діло» пропонує подивитися, які зарплати в жовтні були у голів ОДА.