ЗМІ дізналися, які питання завтра вирішуватиме РНБО

Одним з основних питань на виїзному засіданні РНБО в Харкові стане блокування Росією частин Чорного і Азовського морів

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України завтра, 11 лютого, розгляне питання територіальної оборони та регіональної політики. Але однією з основних тем будуть російські навчання, які фактично блокуватимуть українські морські порти. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Офісі президента.

За інформацією ЗМІ, одним з основних питань на завтрашньому виїзному засіданні РНБО в Харкові стане блокування Росією частин Чорного і Азовського морів.

Крім того, будуть розглянуті питання територіальної оборони, регіональної політики, державних фінансів і низка інших.

Напередодні повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський збирає на 11 лютого о 15:30 виїзне засідання РНБО. Воно відбудеться у Харкові, у будівлі обласної державної адміністрації.

Попереднього разу Володимир Зеленський провів засідання РНБО 24 січня.

До слова, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон.

Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.