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    ЗМІ дізналися, які питання завтра вирішуватиме РНБО

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    Наступне засідання РНБО відбудеться 11 лютого у Харкові - ЗМІ дізналися, які питання завтра вирішуватиме РНБО
    Наступне засідання РНБО відбудеться 11 лютого у Харкові
    фото: rnbo.gov.ua

    Одним з основних питань на виїзному засіданні РНБО в Харкові стане блокування Росією частин Чорного і Азовського морів

    Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України завтра, 11 лютого, розгляне питання територіальної оборони та регіональної політики. Але однією з основних тем будуть російські навчання, які фактично блокуватимуть українські морські порти. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Офісі президента.

    За інформацією ЗМІ, одним з основних питань на завтрашньому виїзному засіданні РНБО в Харкові стане блокування Росією частин Чорного і Азовського морів.

    Крім того, будуть розглянуті питання територіальної оборони, регіональної політики, державних фінансів і низка інших.

    Напередодні повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський збирає на 11 лютого о 15:30 виїзне засідання РНБО. Воно відбудеться у Харкові, у будівлі обласної державної адміністрації.

    Попереднього разу Володимир Зеленський провів засідання РНБО 24 січня.

    До слова, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон.

    Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

    Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

    Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

    Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

    10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.

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    Теги: Чорне море РНБО Міноборони політика Азовське море
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    ЗМІ дізналися, які питання завтра вирішуватиме РНБО